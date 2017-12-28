Приговор обжаловала и осужденная, и ее адвокат. Обе жалобы отклонены, сообщила BNS представитель суда Довиле Бружайте.

ВС подтвердил заключение судов, рассматривавших это дело ранее, согласно которому Ю.Матайтите задумала убить младенца еще до родов и, действуя целенаправленно, реализовала свой замысел: то есть действовала с прямым умыслом.

Судейская коллегия также не усмотрела нарушений законодательства, в соответствии с которыми дело нужно прекратить или вернуть на рассмотрение в апелляционном порядке.

Осужденная - дочь шяуляйской судьи Гражины Матайтене.

Ю.Матайтите и ее представители в судах просили отменить приговор и переквалифицировать убийство младенца в убийство, обусловленное состоянием после родов.

Вынесший приговор Паневежский окружной суд констатировал, что Ю.Матайтите не собиралась растить ребенка, отправляясь в подвал, она планировала его убить, сомнений в ее вине нет.

Рассмотрение дела было закрытым.