Верховный суд (ВС) Литвы в четверг оставил в силе приговор осужденной за убийство своего младенца Юрге Матайтит: она проведет в тюрьме девять лет.
© Jurgita Mataitytė

Приговор обжаловала и осужденная, и ее адвокат. Обе жалобы отклонены, сообщила BNS представитель суда Довиле Бружайте.

ВС подтвердил заключение судов, рассматривавших это дело ранее, согласно которому Ю.Матайтите задумала убить младенца еще до родов и, действуя целенаправленно, реализовала свой замысел: то есть действовала с прямым умыслом.

Судейская коллегия также не усмотрела нарушений законодательства, в соответствии с которыми дело нужно прекратить или вернуть на рассмотрение в апелляционном порядке.

Статьи по теме:
За убийство младенца – 9 лет лишения свободы  (7)
Задушившая ребенка дочь судьи просит оставить ее на свободе  (16)

Осужденная - дочь шяуляйской судьи Гражины Матайтене.

Ю.Матайтите и ее представители в судах просили отменить приговор и переквалифицировать убийство младенца в убийство, обусловленное состоянием после родов.

Вынесший приговор Паневежский окружной суд констатировал, что Ю.Матайтите не собиралась растить ребенка, отправляясь в подвал, она планировала его убить, сомнений в ее вине нет.

Рассмотрение дела было закрытым.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

9 лет за убийство младенца: Верховный суд Литвы подтвердил приговор (3)

Верховный суд (ВС) Литвы в четверг оставил в силе...

МИД: после ДТП в Исландии граждане Литвы за помощью не обращались

В произошедшей в Исландии дорожно-транспортном...

В Каунасе столкнулись два автомобиля

27 декабря в Каунасе, недалеко от ГЭС, столкнулись два...

Прекращено дело о мошенничестве в Vilniaus energija (7)

Вильнюсский окружной суд в четверг в связи с истечением...

Gaisras prie Lukiškių kalėjimo Gaisras prie Lukiškių kalėjimo Gaisras prie Lukiškių kalėjimo

В Вильнюсе около Лукишкской тюрьмы загорелся жилой дом (6)

Пожар случился в четверг утром. Загорелся деревянный...

TOP новостей

Жители Литвы снова открывают для себя нелегальный алкоголь и сигареты (37)

В последние несколько лет наблюдался спад в сфере...

Памятник (фото: Ярослав Чернов) Антанас Гуркшнис (фото: Ярослав Чернов) Документы (фото: Ярослав Чернов)

Памятник, установленный "по-воровски". Почему на Урале начался конфликт из-за мемориала ссыльным литовцам (289)

В августе 2016 года на месте бывшего посёлка Галяшор на...

Vitalijus Tanana Vitalijus Tanana

В Вильнюсе угнать маршрутный автобус – не проблема (10)

21-летний вильнюсец Виталий Танана, угнавший маршрутный...

Изгнанные? Сравните цены с той страной, где зарплаты в 3,8 раза больше, чем в Литве (112)

Возвращающиеся в Литву эмигранты не могут надивиться...

Без виз: жители Литвы смогут задержаться в Бресте и Гродно подольше (23)

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в...