В воскресенье ночью, чуть после полуночи, в Шяуляй, на ул.Гируляй сильно пьяный мужчина (4,27 промилле), 1981 года рождения находился за рулём автомобиля.
Он управлял автомобилем Volkswagen Golf. Врезавшись в другую машину, он скрылся с места происшествия.
Подозреваемый задержан и помещён в арестантскую.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
На переезде поезд сбил пожилую женщину, она скончалась (1)
В субботу около 21 часов вечера, в Лентварисе женщину...
5 промилле не помеха: пьяный водитель умудрился сбежать с места ДТП
В воскресенье ночью, чуть после полуночи, в Шяуляй , на...
ДТП в Ширвинтай: после удара микроавтобус полиции перевёрнулся (7)
В субботу, около 20.15 часов, в Ширвинтай в аварию попали...
В ходе учений в Пабраде погиб военный боевой группы батальона НАТО (85)
6 октября в ходе учений дислоцированного в Литве...
На яхте в Рижском заливе захватили заложника: судно штурмовали бойцы спецназа и армия (3)
В минувшую среду в Госполицию поступило сообщение о...
TOP новостей
Запреты и жизнь: магазины по воскресеньям опустели, продажи алкоголя упали (36)
В 2018 году вступили в силу новые правила торговли...
Литва планирует выделить более 2,5 млн евро в фонд поддержки беженцев (35)
Правительство Литвы намерено выделить 2 млн. 616 тыс....
Эксперт: нападение на страны Балтии - это черта, которую нельзя переходить "и Путин об этом знает" (130)
Отношения Запада и России драматически ухудшаются на...
Погода в Литве обещает быть дождливой, ночью ожидают заморозки (1)
Подвижный холодный атмосферный фронт принес в Литву...
В ходе учений в Пабраде погиб военный боевой группы батальона НАТО (85)
6 октября в ходе учений дислоцированного в Литве...