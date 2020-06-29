21-летнего молодого человека подозревают в изнасиловании пенсионерки

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Утенская полиция информировала, что в Аникщяйском районе молодого человека подозревают в изнасиловании пенсионерки.
27 июня, в 7 ч., поступило сообщение о том, что в Аникщяйском районе молодой человек (1999 г.р.) изнасиловал пожилую женщину (1936 г.р.).
Начато расследование.
Подозреваемый задержан.
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