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Утенская полиция информировала, что в Аникщяйском районе молодого человека подозревают в изнасиловании пенсионерки.
21-летнего молодого человека подозревают в изнасиловании пенсионерки
© DELFI / Karolina Pansevič

27 июня, в 7 ч., поступило сообщение о том, что в Аникщяйском районе молодой человек (1999 г.р.) изнасиловал пожилую женщину (1936 г.р.).

Начато расследование.

Подозреваемый задержан.

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