

В ночь на пятницу следователи 3-го вильнюсского комиссариата вместе с сотрудниками 2-го комиссариата посетили молодежный бар Selfiecide bar, поскольку была получена информация о том, что у клиентов бара есть наркотики.

Около часа ночи полиция задержала молодого человека (1994 г.р.). Он оказал полицейским сопротивление и заявил, что обнаруженные у него пакетики содержат муку и сахар (4 пакета, как предполагают с амфетамином).

Подозреваемого доставили в комиссариат. У молодого человека нашли 150 евро. Ему грозит ответственность за хранение наркотиков в личных целях.

В то же время в туалете был задержан 18-летний юноша, у которого было 14 пакетиков, как предполагают, с амфетамином.

Молодой человек сказал, что он - гражданин Латвии, в Литве живут его родственники. Он сказал, что продает амфетамин, чтобы были деньги на содержание жилья. Во время обыска у него дома нашли еще 27 пакетов с порошком. В отношении подозреваемого начато расследование, ему грозит уголовная ответственность.

После задержания двоих молодых людей полиция продолжила наблюдение за баром. Поступила информация о том, что у одной из девушек могут быть наркотики.

Девушка, которую задержали, не только демонстрировала неприличные жесты и бранилась, но и оказала сопротивление полиции.

Одному стражу порядка она поцарапала руку, а другого пнула в голову. Во время обыска она пыталась уничтожить улику - проглотить выложенную на капот автомобиля таблетку.

В рюкзаке у девушки было 13 пакетиков, как подозревают, с наркотиками, 3 таблетки-"колеса" и одна таблетка MDMA. Задержанная заявила, что все эти наркотики она употребляет сама.

Во время обыска в доме у девушки нашли остатки наркотических веществ, приспособления для измельчения "травки" и бонг. Девушке грозит административная ответственность за сопротивление стражам порядка и за хранение наркотиков. Второй пункт может быть переквалифицирован в хранение наркотиков с целью их распространения.

Молодой человек (1996 г.р.), с которым пришла девушка, был гораздо спокойнее. Он сказал, что у него ничего нет, однако в кармане его куртки нашли таблетку. Молодой человек заявил, что ее ему подсунули полицейские. Однако он вероятно не заметил, что все это время их снимали на видео и его ложь не подтвердилась. Ему грозит ответственность за хранение наркотиков.

Позже полицейские задержали молодого человека (1999 г.р.), который также стал оказывать сопротивление полиции. Он не выполнял законные требования стражей порядка, не давал надеть наручники. Молодому человеку грозит административная ответственность за хранение наркотиков.