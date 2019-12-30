Пострадавшие в деле - шесть девочек 12-15 лет, которые доверились неизвестному в социальных сетях.
Расследование провели криминалисты ГКП Утенского округа и Паневежская окружная прокуратура.
В ходе расследования выяснилось, что Л.Ч. с осени 2017 до весны 2018 г. создал в социальной сети Facebook страницы, представлялся подростком, завязывал контакты с несовершеннолетними девочками из разных городов Литвы. Когда девочки стали ему доверять, он просил у них прислать фотографии в стиле ню. Потом требовал еще более откровенные фотографии или видео, угрожал, что если они этого не сделают, перешлет имеющиеся фото родителям или друзьям.
Некоторые девушки выполнили требование Л.Ч., делали видео, прислали их ему. Л.Ч. размещал эти видео на сайты детской порнографии, а также разослал некоторым одноклассникам пострадавших.
Больше других пострадала одна девочка. Подозревают, что она боялась публичной огласки фотографий, поэтому Л.Ч. ее сексуально использовал, снимал акты с ней, а потом предал огласке. Подозрения в насилии были также предъявлены однокласснику Л.Ч.
По словам прокурора Ричардаса Юозайниса, несовершеннолетние излишне доверяют виртуальным друзьям, которые представляются под вымышленными именами, и под чужими снимками.
"Родители должны контролировать своих детей, предупреждать их о таящихся в интернете опасностях", – сказал прокурор.
Дело было передано в суд.
В Клайпеде полиция остановила автомобиль, которым управлял 9-летний ребенок (1)
29 декабря, около 16 ч. в Клайпеде, на ул. Дубисос, полиция...
18-летнего обвиняют в производстве и распространении детской порнографии
В Паневежской прокуратуре завершилось расследование...
Нетрезвую 16-летнюю, которая избила мать, закрыли в КПЗ (3)
29 декабря вечером полиция Шяуляй получила вызов -...
В Каунасе вооруженный мужчина защитил себя от нападавших (1)
29 декабря, в 18.17 ч., в больницу обратился мужчина (1979 г.р.),...
В Вильнюсе сгорел дом, погибли две женщины
В ночь на понедельник, в 3.20 ч., по Единому номеру помощи...
TOP новостей
Торговцы готовятся к 2020 году: появятся новые магазины, но на приход новой сети рассчитывать не приходится (15)
Похоже, в 2020 году в секторе розничной торговли...
Самые большие зарплаты в Литве за ноябрь: кому платили больше 10 000 евро (5)
В ноябре некоторые литовские работодатели выплатили...
Географ и его глобус. Учитель русской школы в новогоднем интервью
Василий Янкович – герой одной из самых р ейтинговых...
В Вильнюсе и Клайпеде в новом году подорожает холодная вода
Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ)...
Какие изменения ждут водителей Литвы после Нового года: важно знать (23)
С Нового года жители Литвы уже не увидят на светофорах...