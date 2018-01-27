В зимний период ко мне часто обращаются с вопросом, как пережить нашу депрессивную, серую зиму? Как не размякнуть от парящего в воздухе облака эмоционального и физического дискомфорта?

Зная пристрастие людей к самодиагностике и самолечению с помощью интернета, предлагаю вам возможный диагноз в случае глубокой зимней подавленности. В 1980-ом году, исследователи Национального института психологического здоровья США, вывели новую разновидность депрессивного состояния, так называемое сезонно аффективное расстройство (САР). В этом случае ощущение тревожности, раздражительности и сонливости начинается в конце осени и длится до начала весны, при этом никакие праздники не спасают.

Таким образом, мы оказываемся перед дилеммой: признать возможный диагноз и собственную проблему, либо допустить, что в темную зимнюю пору есть пахнущая цитрусом долька счастья. Ведь скоро наступит весеннее солнцестояние, дни станут длиннее, а уровень мелатонина перестанет зашкаливать.

Итак, чем же согреть себя в зимние месяцы?

Получайте как можно больше света! Когда ваш организм нуждается в большем количестве дневного света, старайтесь сидеть у окна, это обеспечит вас дополнительной дозой солнечного света.

Больше гуляйте! Не упускайте возможности побыть хоть немного на свежем воздухе, даже если для этого придется нарядится в костюм капусты.

То что надо придвигать рабочий стол к окну и больше гулять вы и так уже знаете, а вот из нового возможно будет интересно узнать о светотерапии. Это разновидность терапии, в которой используются специальные очки, насыщающие наши глаза световыми лучами. Световой луч, попадая на сетчатку глаза, посылает позитивные импульсы в мозг. Говоря научным языком, яркий свет проходя через сетчатку, подает импульс в гипоталамус, часть мозга регулирующую циркадные ритмы. Ежедневная активация гипоталамуса может восстановить нормальный циркадный ритм и аннулировать сезонные симптомы.

Планируйте отпуск на зимнее время.

Приятные хлопоты, связанные с подготовкой к отпуску, начинаются задолго до того, как мы оказываемся в задуманном месте. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Research in Quality of Life (2010), планирование или ожидание поездки может сделать нас счастливее.

Слушайте музыку осознанно!

Музыка веками улучшает настроение. Недавние исследования в Университете Миссури (США) показали, что люди могут осознанно улучшать свое настроение, слушая позитивную музыку. Важный момент заключается в том, что в ходе двойного исследования было замечено, что участники, знающие о позитивном влиянии музыки, чувствовали себя лучше после двух недель лабораторных занятий, нежели те, кто просто слушал музыку. Теперь и у вас есть все шансы на успех!

Заварите чашечку зверобоя,

который вы найдете в виде чайного сбора, в любой аптеке. Зверобой является одним из самых эффективных лекарственных трав, и считается альтернативой классическим антидепрессантам. Клинические исследования доказали, что экстракт зверобоя оказывает схожий с трициклическими антидепрессантами эффект, не говоря уже об отсутствии побочных эффектов. С 1998 года зверобой является лицензированным препаратом в Австрии и Германии и применяется при тревожности, бессоннице и депрессии.

Позвольте себе праздность!

Мы живем в обществе максимальной продуктивности и чувствуем себя виноватыми, когда не делаем что-то полезное. Тем не менее, исследования показывают, что наш мозг может вырабатывать творческие идеи, когда находится в режиме альфа-волны, т.е. в бездействии. Альфа-ритм (α-ритм) - это частота колебания головного мозга, когда он прибывает в расслабленном состоянии. Звучит невероятно, не правда ли? Но в этом нет ничего волшебного, сплошная физиология.

Почему думаете медитация так эффективна? Альфа-волны возникают, когда мы закрываем глаза и расслабляемся. Не обязательно при этом выкручивать ноги в позе лотоса или думать о "высоком". Достаточно просто удобно пристроить свою "пятую точку", постараться не думать о глобальных проблемах и о списке продуктов на неделю.

Насыщайте свою жизнь полезными встречами!

Обратите внимание на красивую сторону меняющейся природы. Достаньте лыжи. Просто подумайте, что именно сейчас у вас есть возможность слепить с детьми снеговика, покататься на санках, поиграть в снежки.

Чаще всего человек как разумное существо, способен испытывать разные эмоции. Скользить туда обратно от эйфории до отчаяния. Нас ежедневно окружает множество факторов, буквально вынуждающих чувствовать себя тревожно, и серая, холодная погода не является исключением. Но именно зимнее время года послужило вдохновением для многих литературных классиков. Так например, в романе "Евгений Онегин" А.С.Пушкин изобразил прекрасный зимний мир, разрушающий традиционное представление о грусти данного периода - "Оставьте град неугомонный, где веселитесь вы зимой".

А чем руководствуетесь вы, в поисках душевного зимнего равновесия?