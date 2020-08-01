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Казалось бы, в XXI веке после всех сексуальных революций человечество наконец разрешило себе получать наслаждение от чувственных удовольствий. Однако исследования показывают, что с каждым годом в мире увеличивается число людей, осознанно отказывающихся от радостей телесной любви, — сообщает wday.
Жизнь без секса — это вообще возможно?
© Shutterstock
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Асексуальность: отличительная черта или диагноз?

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