Станет ли это массовым трендом?

Тина Родригес не берет в рот ни капли спиртного с января нынешнего года. Здоровым образом жизни ее увлек новый партнер - персональный тренер по фитнесу.

"Я очистила мою диету и решила продолжать в том же духе", - рассказывает она.

"Не то чтобы я подписалась на вечную трезвость, но когда в середине марта мир стал закрываться на локдаун, мне показалось, что нет смысла сейчас начинать пить".

По словам Тины, трезвости способствовало сидение дома с двухлетним сыном: "Мы перестали выходить и общаться, а пить дома мне не подходит".

В целом мировое потребление спиртного во время карантина выросло, и СМИ писали об этом под тревожными заголовками. Но налицо и противоположная тенденция - к трезвости или разумному потреблению алкоголя, которой, как Тина, следуют многие.

26-летняя женщина решила соблюдать трезвость и тогда, когда в начале июля в ее районе вновь открылись пабы и рестораны.

"Я просто не испытываю потребности", - говорит она.

Так больше или меньше стали пить на карантине?

Впрочем, случись ей запить, в одиночестве она не осталась бы.

Медицинские власти в Индии и Бразилии, в Америке и Европе бьют тревогу: статистика показывает резкий рост продаж алкогольных напитков.

В США после введения карантинных мер в конце апреля онлайн-продажи спиртного подскочили в пять раз.

В Британии, где живет Тина, почти 30% граждан в ходе опроса заявили, что в период локдауна стали пить больше, чем обычно.

Власти ЮАР ввели на время карантина "сухой закон".

Но тот же опрос, проведенный в Британии некоммерческой организацией Alcohol Change, показал и противоположную тенденцию. 37% участников заявили, что принимают меры самоконтроля: либо выпивают реже, либо вовсе воздерживаются.

"Для некоторых людей пандемия убрала факторы, которые раньше мешали им заняться собой, - говорит Джем Тиммонс, бывший алкоголик, а ныне специалист-нарколог из северной Англии. - Они и раньше пытались, но для личностей определенного типа условия локдауна оказались просто идеальными".

Во главе "антиалкогольной революции" идет молодежь.

Молодые трезвенники

Термин "интересующиеся трезвостью" придумала в 2018 году американская писательница Руби Уоррингтон, автор книги о том, как меняются наши отношения с алкоголем.

Миллениалов - обычно так называют людей, родившихся в 1981-1996 годах - принято считать менее "жаждущими", нежели предыдущие поколения. А к следующему за ними "поколению Z", или "зумерам", это относится еще больше.

Ученые из Калифорнийского университета с 1976 по 2016 год изучили путем опросов поведение восьми миллионов американских подростков и выяснили, что "зумеры" намного реже пробовали алкоголь до совершеннолетия, чем их предшественники.

"Двадцать лет назад тот, кто вел здоровый образ жизни, выглядел странно. Теперь это круто. Общество стало более сознательным, и оправдывать употребление алкоголя становится все труднее", - считает эксперт по алкогольной индустрии из исследовательской компании Mintel Джонни Форсайт.

"Поколение Z, возможно, самое здоровое в истории. Они изменят алкогольную индустрию", - добавил он.

Трезвость в соцсетях

После выхода в свет книги Руби Уоррингтон в интернете один за другим стали появляться популярные проповедники трезвости, такие как Келли Фитцджеральд, выступающая в "Инстаграме" под ником "Трезвая Сеньорита".

"Нынешняя пандемия, заставив людей сидеть дома, разрушила привычные модели социального общения, связанные с потреблением спиртного. Я полагаю, многие ощутили себя на распутье и задались вопросом, нормален ли их уровень потребления алкоголя", - говорит она.

Ли Менго, выбравший ник "Трезвый парень", замечает, что его всегда раздражало расхожее мнение: "Трезвые люди - скучные люди".

"Я на это отвечаю, что непьющий человек может после вечернего выхода в люди уехать домой на своей машине, а не топтаться в очереди за такси с пьяными, которые чуть ли не в драку кидаются, когда подходит очередная машина".

27-летняя журналистка Милли Гуч, которая ведет в "Инстаграме" группу "Общество трезвых девушек", тоже отмечает положительный, по ее мнению, эффект локдауна.

"Пандемия создала определенные проблемы для борьбы за трезвость, например, отсутствие поддержки единомышленников и состояние тревоги, толкающее людей пить больше, - говорит она. - Но многие участницы нашей группы утверждают, что не пить во время пандемии стало легче - меньше соблазнов, меньше праздников, меньше давления окружающих".

"Ноло" и "моктейль"

Новым словом "ноло" называют безалкогольные и слабоалкогольные напитки, продажи которых за время пандемии возросли.

Пол Мэтью, британский биолог и по совместительству владелец бара, изобрел безалкогольный аперитив, который продавал барам и ресторанам.

Когда разразилась пандемия, и заведения закрылись, он начал предлагать свой эксклюзивный товар напрямую клиентам. Вскоре его завалили заказами - продажи выросли в 40 с лишним раз.

"Раньше мы сбывали пару сотен бутылок в месяц, а теперь они уходят тысячами. Мы такого не ожидали", - говорит он.

Опубликованный в августе доклад аналитической компании Aeresearch/Market Study предсказывает рост рынка безалкогольного пива в одной лишь Европе до 6 млрд долларов к 2024 году.

"Рост озабоченности людей своим здоровьем меняет предпочтения по части напитков", - говорится в докладе.

Конечно, шесть миллиардов - капля в море по сравнению с мировым рынком алкоголя, оцениваемым в триллион долларов в год. Но даже гиганты отрасли проявляют растущий интерес к безалкогольной продукции.

Бренд безалкогольного пива Heineken 0.0 впервые в истории станет главным спонсором Кубка УЕФА по футболу. Пивные компании традиционно спонсируют главные мировые спортивные соревнования.

Исследование, проведенное по заказу производителя рома Bacardi, показало в 2019 году 42-процентный рост запросов в поиске Google на слово "mocktail" - так называют безалкогольные коктейли.

Сайт "Один год без пива", пропагандирующий здоровый образ жизни и дающий советы по избавлению от алкогольных привычек, сообщил о 30-процентном росте числа постоянных пользователей с марта. Сейчас в сообществе состоит 70 тыс. человек из 90 стран.

Сохранится ли тенденция?

Тина Родригес боится соблазнов, которые возникнут, когда ее снова позовут на вечеринку, хотя большинство ее друзей во время локдауна либо бросили пить, либо стали пить меньше.

"Надеюсь, все мы уже привыкли к здоровому образу жизни", - говорит она.

Так ли это? Останутся ли с нами полезные привычки, когда вернется нормальная жизнь?

Эксперты считают, что это зависит не только от силы воли. Мэнди Мэннерс, соавтор недавно вышедшей книги "Люби себя трезвой: руководство по жизни без алкоголя для занятых мам", возлагает ответственность на индустрию развлечений.

"Очень важно, чтобы в барах и ресторанах обслуживали и непьющих, - говорит она. - Должен быть выбор, чтобы все могли сидеть за одним столом".

Есть некоторые признаки того, что и другие поколения частично склоняются если не к полной трезвости, то к разумному питию. Большинству постоянных посетителей сайта "Один год без пива" - от 35 до 55 лет, большинству новых членов сообщества - за 40.

Одна из них - Клэр Бут, 56-летняя сотрудница благотворительной организации из Новой Зеландии. Она резко сократила потребление алкоголя в январе этого года, при первых известиях о вспышке коронавируса.

"Я задалась целью подготовиться и оздоровить организм", - говорит она.

Новая Зеландия ушла на карантин одной из первых в мире.

За последние полгода Клэр Бут выпила всего трижды.

"Возможно, из-за того, что мы - поколение соцсетей, нас больше слышно, - замечает Милли Гуч. - Но и среди старших поколений есть замечательные люди, несущие свет трезвости своим ровесникам".

По последним данным ВОЗ, человечество делится на пьющих и непьющих примерно поровну. 43% жителей Земли старше 15 лет употребляют алкоголь, 44% ведут трезвый образ жизни. За два последних десятилетия число пьющих людей сократилось на 5%.

С 2000-го по 2016 год среднедушевое потребление спиртного в мире выросло с 5,7 до 6,4 литра в год в пересчете на чистый алкоголь.

Считается, что алкоголизм ежегодно вызывает около трех миллионов преждевременных смертей, что примерно втрое превышает количество жертв коронавируса.