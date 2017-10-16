Жиры омега-6 защищают от диабета

Дело в том что некоторое время назад появились несколько научных статей, авторы которых утверждали, что омега-6-полиненасыщенные жирные кислоты якобы способствуют развитию хронического воспаления в организме. Такое воспаление повышает риск развития атеросклероза и даже некоторых форм рака.

Но ученые из Массачусетса, авторы статьи опубликованной в октябрьском выпуске онлайнового издания The Lancet Diabetes & Endocrinology, подобных вредных свойств у жиров омега-6 не обнаружили – зато они обнаружили ранее неизвестное полезное свойство таких жирных кислот.

Эти ученые провели анализ результатов 20 ранее проведенных исследований с участием 39 740 взрослых жителей 10 стран.

Было установлено, что риск развития диабета 2-го типа у участников с наиболее высоким уровнем линолевой кислоты (одна из разновидностей омега-6) был на 35% ниже по сравнению с испытуемыми, у которых уровень этой кислоты был наиболее низким.

Как отмечают авторы этого исследования, линолевой кислоты много в популярных продуктах питания, так что профилактика диабета с их помощью не будет требовать значительных затрат.

Линолевая кислота содержится в таких продуктах как:

- семена подсолнечника и подсолнечное масло;

- арахис;

- соевые бобы;

- мясо курицы;

- мясо индейки;

- грецкие орехи;

- жирные сорта рыбы

- оливковое масло.