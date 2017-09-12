Яд огненных муравьев поможет вылечить псориаз

Исследователи надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения псориаза, рассказывает The Daily Mail.
Для исследования грызунов разделили на две группы. Мышей из экспериментальной группы в течение 28 дней мазали кремом для кожи с одним из двух видов соленопсина. Животных из контрольной группы не лечили от псориаза. Ученые установили, что крем, содержащий соленопсин, успешно боролся с утолщением кожи. Кроме того, к концу исследования у грызунов, которых мазали кремом, стало на 50% меньше иммунных клеток, атакующих клетки кожи.
Соленопсин блокировал воспалительный сигнал интерлейкина-22, который ухудшает состояние больных с псориазом. Также крем стимулировал выработку интерлейкина-12, обладающего противоположным эффектом. По словам ученых, соленопсин похож на церамиды, содержащиеся во многих косметических средствах и способствующих восстановлению кожи.
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