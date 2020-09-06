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С женской грудью каждый мужчина знакомится в самом раннем детстве (каждая женщина тоже, но пока речь не о них). И только потом, полтора-два дасятилетия спустя, начинает догадываться, что это не только источник питания. MAXIM, подключив фирменный юмор, дает советы, как обращаться с женской грудью, если ты уже не мальчик.
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- 1. Взялся за грудь — твори что-нибудь. Что делать с любимой мужчинами частью женщины
- 2. Подходи со спины
- 3. Удели равное внимание обеим
- 4. Намочи ее
- 5. Не снимай с нее лифчик
- 6. Наращивай степень грубости
- 7. Бонус не для всех: изобрази мотор
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