Врачи Университета Южной Калифорнии выяснили, что ожирение обладает признаками инфекционного заболевания. Так, у человека, который много общается с людьми, страдающим от лишнего веса, с большей вероятностью увеличится масса тела. О результатах научной работы сообщается на сайте Science Alert.
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Для статистического анализа специалисты использовали данные, полученные в рамках проекта M-TEENS, посвященного изучению влияния питания и окружающей среды на здоровье подростков. Исследователи проанализировали влияние социального окружения на массу тела 1111 детей, которые жили вместе с родителями (всего 1300 взрослых), служащими на военных базах США.

Оказалось, что доля детей с ожирением изменялась от округа к округу. Так, в Эль-Пасо (штат Колорадо) был 21 процент подростков с избыточным весом, а в Верноне (штат Луизиана) — 38 процентов. В целом показатели индекса массы тела у четверти подростков и трех четвертей взрослых соответствовали ожирению. С учетом возраста, дохода и даже воинского звания было выявлено, что члены семей с большей вероятностью имели избыточный вес, если взрослые служили на базе с более высоким уровнем ожирения среди служащих.

Одним из возможных объяснений может быть доступ к ресторанам быстрого питания, находящимся поблизости от баз. Однако ученые уверены, что главным фактором является взаимоотношения между людьми, которые влияют на формирование пагубных привычек.

Lenta.ru
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