Врачи категорически запрещают родителям спать вместе с детьми

Американские эксперты констатируют: в последние годы отмечается рост детской смертности в этой возрастной группе. Львиная доля смертей происходила, когда ребенок находился в постели.
По мнению специалистов, родители зачастую не соблюдают правила сна. Врачи рекомендуют: дети должны спать без мягких игрушек, мягких одеял, подушек и прочих предметов, которые могут спровоцировать удушение. Матрас должен быть умеренно жестким, а саму кровать лучше не располагать вплотную к стене. При этом идеальным во время сна считается положение на спине.
По понятным причинам в родительской кровати ребенка трудно оградить от факторов повышенного риска удушения. Врачи настаивают: ребенок может спать с родителями в одной комнате, но в отдельной кроватке, манеже.
И речь идет не только о ночном сне, но и о тех случаях, когда родители случайно засыпают вместе с ребенком. Данная практика особенно опасна для детей младше 4 месяцев, рожденных раньше срока, с недостаточным весом, если во время или после беременности ребенок сталкивается с табачным дымом.
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