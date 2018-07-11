"Так называемое компульсивное расстройство сексуального поведения определяется как неспособность контролировать сильное сексуальное желание, в результате чего люди пренебрегают своим здоровьем, хотя зачастую не получают никакого удовольствия от интимной близости, говорится в докладе ВОЗ", — передает газета.

Для постановки диагноза пациенты должны не менее полугода страдать от нарушения и испытывать существенные переживания из-за своей зависимости, уточняется в статье.

По данным доктора Валери Вун из Королевского колледжа психиатров, в Великобритании сексуальной зависимостью страдают 2-4% населения. В США — 3-6%.

Она прокомментировала: "Это поведение, как правило, скрывается как постыдное, и сексуально зависимые люди зачастую не заявляют о себе. Внесение в список ВОЗ — это отличный шаг для пациентов, поскольку это позволяет им осознать, что они сталкиваются с проблемой. Это выводит сексуальную зависимость из тени, и они могут обратиться за помощью в ее лечении".