ВОЗ: Четверо из пяти подростков в мире слишком мало двигаются

Современные подростки во всем мире слишком мало двигаются, в особенности эта проблема затрагивает девочек, лишь около 15 процентов которых достигают необходимого уровня ежедневной физической активности. Четверо из пяти подростков двигаются недостаточно, утверждается в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в пятницу, 22 ноября, в специализированном научном журнале The Lancet.

Данные ВОЗ основываются на опросах 1,6 миллиона школьников в возрасте от 11 до 17 лет в 146 странах, которые проводились в период с 2001 по 2016 год. Согласно этому исследованию, в Германии 79,7 процента мальчиков и 87,9 процента девочек ведут недостаточно активный образ жизни.

В исследовании не называются четкие причины для такого поведения подростков, однако, по мнению ученых, к снижению физической активности могла привести "электронная революция", изменившая "двигательный стереотип подростков". В результате они склоняются к малоподвижности и сидячему образу жизни.

Кроме того, в некоторых странах на поведение подростков значительное влияние оказывает ситуация с безопасностью. "Существуют места, где становится все опаснее находиться на улице и быть там активными. Если снаружи небезопасно, то подростки начинают реже ходить в школу пешком или меньше кататься на велосипедах", — говорит Лиан Райли, участвовавшая в работе над исследованием.

Согласно рекомендация ВОЗ, дети и подростки от 5 до 17 лет должны быть активными как минимум 60 минут в день, причем все, что свыше этого, идет на пользу здоровью. Взрослые от 18 до 64 лет должны быть физически активными минимум 150 минут в неделю или в качестве альтернативы как минимум 75 минут в неделю заниматься спортом.