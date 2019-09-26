Как можно использовать презерватив не по назначению? Первая мысль, которая может прийти в голову даже детям - наполнить водой и сделать "бомбочку". Но это даже более пошло, чем по прямому назначению.
А ещё можно:
- дополнительно зафиксировать пластырь, закрывающий небольшую рану на руке - это позволит не бояться намочить её;
- сварить внутри яйцо (куриное) - разумеется, предварительно хорошо помыв "ёмкость";
- провести относительно безопасный опыт по взаимодействию колы и шипучих таблеток.
И так далее. Главное - чтобы эти и подобные манипуляции стали следствием, а не причиной того, что "резинкой" нельзя воспользоваться так, как это задумано.
И вот - ещё один лайфхак от видеоблогера Григория Соколова. Он учит, как использовать презерватив для получения огня.
А как с этой штукой развлекаетесь вы?
ВИДЕО: презервативом можно разжечь огонь! Не огонь страсти, а обычный
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