ВИДЕО: презервативом можно разжечь огонь! Не огонь страсти, а обычный

Если у вас остались "изделия номер два", а использовать их по прямому назначению не с кем (или истёк срок годности), можно с ними придумать что-нибудь ещё.
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Как можно использовать презерватив не по назначению? Первая мысль, которая может прийти в голову даже детям - наполнить водой и сделать "бомбочку". Но это даже более пошло, чем по прямому назначению.

А ещё можно:

  • дополнительно зафиксировать пластырь, закрывающий небольшую рану на руке - это позволит не бояться намочить её;
  • сварить внутри яйцо (куриное) - разумеется, предварительно хорошо помыв "ёмкость";
  • провести относительно безопасный опыт по взаимодействию колы и шипучих таблеток.
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И так далее. Главное - чтобы эти и подобные манипуляции стали следствием, а не причиной того, что "резинкой" нельзя воспользоваться так, как это задумано.

И вот - ещё один лайфхак от видеоблогера Григория Соколова. Он учит, как использовать презерватив для получения огня.

А как с этой штукой развлекаетесь вы?

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