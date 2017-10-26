ВИДЕО: 17 фактов о еде, в которые невозможно поверить

Каждый день несколько раз мы едим какую-нибудь еду. И вроде бы мы все о ней знаем. Но вы даже не представляете сколько невероятных сюрпризов есть в продуктах, которыми мы питаемся.