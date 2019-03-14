В Вильнюсе - интерактивное научное шоу для детей и их родителей "Про плохое"

Интерактивное научное шоу для детей (7+) и их родителей с биологом Ильей Колмановским - это отличный способ разобраться в том, что же действительно плохо для нашего организма без нравоучений. Веселое и увлекательное научное шоу про то, что интереснее всего - про плохое!

Синхронный перевод на литовский язык в индивидуальный наушник.

Все опыты и эксперименты проводятся вместе с детьми, приглашенными из зала.

Простые и наглядные ответы на все вопросы, связанные с фаст-фудом и плохими привычками. Сколько колы нужно выпить, чтобы получить сахарный диабет? Сколько гамбургеров в день нужно съедать, чтобы получить ожирение? Сколько соли нужно класть в еду, чтобы она превратилась в белый яд? Сколько сигарет нужно выкурить, чтобы умереть от рака легкого? Но главное – сколько научной правды во всех этих страшилках?

Илья Колмановский: "Я не хочу никого пугать, я хочу научить детей включать мозги. Научить их выделять научную информацию, отличать миф от правды. Например, сахар не является ядом сам по себе, как часто о нем говорят, однако в нем очень много калорий. И очень интересно, кстати говоря, посмотреть сколько сахара в бутылке колы, мы взвесим это на весах и решим, хотим ли мы съедать столько сахара в день. Соль, калории, алкоголь, табак. Давайте отнесемся к этому научно, это довольно увлекательно и безусловно полезно для здоровья".

Илья Колмановский – кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биологии Политехнического музея в Москве, ведущий лекций и курсов по биологии для школьников в лектории "Прямая речь". Его лекции часто называют интерактивными научными шоу – ведь большие и маленькие зрители принимают в них самое активное участие. Оригинальная подача материала, яркие сравнения, опыты и эксперименты делают сложные процессы нашего организма простыми и понятными даже для 7-летних детей, не говоря уже о старших и их родителях.

17 марта (воскресенье) 16:00 Вильнюс

Польский Дом, ул. Наугардуко, 76

Билеты в кассах и на сайте bilietai.lt