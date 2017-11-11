Первая площадка открыта для маленьких жителей Виршулишкес – современный мультифункциональный комплекс с двумя интегрированными детскими горками.

Детская игровая площадка, расположенная в сквере Виршулишкю, состоит из двух зон – одна предназначена для детей младше 6 лет, другая – для детей от 6 до 12 лет.

В течение этой недели планируется завершить монтаж новой детской игровой площадки в Каролинишкес – на территории по ул. 13-го января, 21. Уже начато оборудование площадки в Новой Вильне (ул. Гяню 21), вскоре площадки появится и в Фабийонишкес (ул. Фабийонишкю 90), две в Шяшкине (ул. Чёбишкё 12 и на территории Шяшкинского оза возле озера), а также в Пашилайчяй (ул. Мядейнос 8A). Остальные детские игровые площадки планируется оборудовать в два ближайших года.

Все новые строящиеся в Вильнюсе площадки будут трех типов, приспособленные для детей разного возраста – младше 6 лет, 6-12 лет и смешанные, для детей младше 6 лет и от 6 до 12 лет. Находящиеся в ведомстве столичного самоуправления нынешние и новые площадки снабжены информационной табличкой, где указан номер телефона, по которому можно сообщить о замеченных неполадках.

Под постоянным наблюдением Вильнюсского городского самоуправления находится 525 находящихся в Вильнюсе детских игровых площадок, ремонт которых также проводит самоуправление.

Производится замена изношенных частей качелей, элементы детских площадок заново перекрашиваются, обновляется покрытие площадок, производится замена песка в песочницах и т. п. В прошлом году на обслуживание детских игровых площадок было потрачено около 170 тыс. евро, столько же средств намечено и на этот год. Старые, металлические и небезопасные детские игровые площадки муниципальные службы демонтируют, проектируются новые, соответствующие стандартам безопасности площадки с современным оборудованием.