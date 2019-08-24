В США зафиксирована первая смерть от электронных сигарет

В США растет количество тяжелых легочных заболеваний, вызванных употреблением электронных сигарет. Зарегистрирован первый случай с летальным исходом. Министерство здравоохранения штата Иллинойс в пятницу, 23 августа, сообщило о смерти человека, который курил электронные сигареты и был "госпитализирован с тяжелым неизвестным заболеванием легочных путей".
В сообщении отмечается, что министерство вместе с другими ведомствами в сфере здравоохранения выясняет причины смерти пациента. Данных о возрасте, поле и другой информации об умершем не приводится.
Все заболевшие курили электронные сигареты
Американский Центр по контролю над заболеваниями и профилактике (CDC) сообщил, что с конца июня 2019 число пациентов с аналогичными тяжелыми заболеваниями увеличилось до 193 человек. Эти заболевания выявлены уже в 22 штатах. Всех пациентов объединяет то, что они курили электронные сигареты, однако специалистам пока не удается выявить определенный продукт, связанный со всеми заболеваниями.
В продаже находится много различных видов электронных сигарет и тысячи специальных жидкостей, которые используются для создания аэрозоли, предназначенной для вдыхания. В США стремительно распространяется использование электронных сигарет среди подростков. В 2018 году вейпингом (Вдыханием пара, испаряемого электронной сигаретой. - Ред.) увлекались 3,6 млн школьников - на полтора миллиона больше, чем годом ранее.
Опасное заблуждение о безопасности вейпинга
Курильщики электронных сигарет не подвергаются воздействию почти 7 тысяч химических веществ, присутствующих в обычных сигаретах. Поэтому электронные сигареты считаются менее опасными. В то же время жидкости для вейпинга содержат никотин и следы различных металлов - либо от угля для ее нагревания, либо от других компонентов электронного устройства. Кроме того, в них добавляются самые разнообразные ароматические вещества и эссенции, воздействие которых на легкие человека в сочетании с паром не изучено.
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