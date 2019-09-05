В США зафиксировали вторую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпами

Как значится в заявлении управления здравоохранения штата, житель Орегона использовал вейп с каннабисом. Медики отмечают, что до конца неясно, существует ли связь между этим случаем и предыдущей смертью, действительно ли болезнь вызвана вейпингом и какой именно компонент может быть ответственен за случившееся.
Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на 27 августа в США было зафиксировано как минимум 215 случаев тяжелой респираторной болезни, которая могла быть вызвана вейпингом. Некоторые эпизоды до сих пор расследуются. Пациентов госпитализировали из-за таких симптомов, как затруднение дыхания и боль в груди. Некоторые испытывали также рвоту, диарею, лихорадку и усталость. Многие из пострадавших ранее были здоровыми подростками и молодыми людьми.
— Пока что ситуация не выглядит так, что во всех случаях был задействован один продукт, хотя во многих эпизодах сообщалось об использовании вейпов с компонентом тетрагидроканнабинол (THC), который содержится в марихуане, — указано в документе.
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