Они способны обнимать владельца, запоминать его привычки и даже вести светскую беседу.
Идея создать робота-мужчину захватила основателей калифорнийской компании Realbotix после того, как в прошлом году они открыли продажу женской версии робота. Говорящая секс-кукла, исполняющая все сокровенные желания своего владельца, стала настолько популярной, что инженеры решили создать и мужскую версию, пишет The Daily Mail.
Роботом будет управлять приложение для искусственного интеллекта под названием Harmony, которое синхронизируется с начинкой и позволяет андроидам общаться, учиться новым навыкам и удовлетворять все сексуальные желания владельца. Создатели заверяют, что клиенты могут подключить робота так, что его бионический пенис всегда будет в полной боевой готовности и сможет работать бесконечно долго. Потенциальные покупатели смогут выбирать внешность, тип телосложения и цвет кожи робота, а также размер и форму его гениталий.
"Если женщины так заинтересованы в получении удовольствия от вибратора, представьте себе, как они будут чувствовать себя с роботом, который может их обнимать", - говорит основатель Realbotix Мэтт Макмуллен. Он уверен, что к его роботам будущие владельцы будут относиться не только как к секс-куклам, но и как к компаньонам.
В настоящее время в открытой продаже есть только женские версии андроидов, которые стоят около 11 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно 850 тыс. рублей. О стоимости роботов-мужчин пока не сообщается.
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