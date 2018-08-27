Власти 1,5-миллионного города Гвадалахара в Мексике одобрили изменения к закону, которые позволяют публичные половые контакты и эксгибиционизм. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на местные СМИ.

Городской совет утвердил реформу, которая позволяет секс или эксгибиционизм в публичных местах при условии, если это не мешает другим людям. Полиция может вмешаться лишь тогда, когда к ним поступит жалоба на публичный секс. Но правоохранители не будут иметь права задерживать любовников, они могут лишь попросить их найти для любовных утех другое место.

Местный политик Морфин Отеро, который предложил изменения к закону, сослался на опрос среди студентов университетов, 90 процентов из которых заявили, что полиция вымогала у них взятки, обвиняя в аморальных действиях или эксгибиционизме, сообщает ТСН.

Власти Гвадалахары надеются, что теперь полиция займется наконец кражами и убийствами вместо того, чтобы отлавливать в скверах влюбленные парочки. При этом за полицейскими сохраняется право применять административные меры, если на эти самые парочки поступают жалобы.

Гвадалахара считается одним из самых консервативных городов в стране, и указ уже успели раскритиковать: представители крупнейших партий рекомендуют главе города сражаться с коррупцией менее экстравагантными способами.