В Италии созданы противоинфарктные макароны

Секрет целебного воздействия нового вида пасты заключается в составе муки. Ученые добавили в обычную макаронную муку из твердых сортов пшеницы изрядное количество цельнозерновой муки из ячменя. Такая мука содержит много бета-глюканов, особых полисахаридов, разновидности клетчатки.
Известно, что бета-глюканы способны значительно повышать иммунную защиту организма. А совсем недавно ученые обнаружили еще одно полезное свойство этих соединений – они также могут значительно уменьшать повреждения тканей, вызванные ишемией (то есть, кислородным голоданием). Ишемия сердечной мышцы развивается при инфаркте миокарда, а при ишемическом инсульте от недостатка кислорода страдают ткани головного мозга.
Кроме этого, бета-глюканы интенсивно стимулируют процессы регенерации поврежденных тканей, а также улучшают процесс ангиогенеза – образования новых кровеносных сосудов, что особенно важно при регенерации миокарда, поврежденного инфарктом.
Высокая эффективность новой пасты для восстановления функций сердца после инфаркта была доказана в ходе экспериментов с мышами. Ученные утверждают, что эффект от применения «диетарного» метода для формирования новых коронарных артерий сопоставим с тем, который обеспечивают стволовые клетки.
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