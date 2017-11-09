Спиртное даже в небольших и умеренных количествах опасно для здоровья. Наиболее существенно из-за употребления алкоголя увеличивается вероятность рака пищевода, ротовой полости, печени, кишечника и молочной железы, пишет The Daily Mail.
Кроме того, употребление алкоголя чревато развитием опухолей поджелудочной железы, желудка и других видов рака. Ученые отмечают: с раком связаны не только крепкие напитки. Так, женщины, которые выпивали один стандартный бокал пива или вина, сталкивались с раком груди до менопаузы на 5% чаще, а после - на 9% чаще.
По словам исследователей, алкоголь стоит больше чем за 5% случаев смерти от рака во всем мире. Согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, женщины должны употреблять не более одного дринка в день, а мужчины - не более двух дринков в день. Однако многие пьют гораздо больше, чем следует.
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