Дело в том, что любая подобная обувь не обеспечивает должную поддержку ноге. По словам доктора Яна Макдермотта, у человека, идущего в очень мягкой обуви, меняется осанка и положение тела в принципе. А также колени будто проваливаются внутрь (расположение ног приобретает Х-образную форму).

Колени начинают болеть, как и поясница, из-за повышенной нагрузки на ноги. Со временем может даже потребоваться операция. Медик подчеркивает: если у человека от рождения слабые связки, плохая осанка или есть какие-то искривления в опорно-двигательном аппарате, то ему нельзя носить подобную обувь.

Здоровым людям разрешается носить мягкую обувь лишь ограниченное время - не более 30 минут. Как вариант, это может быть домашняя обувь.