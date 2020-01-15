Ученые выявили связь между курением и психическими проблемами

Как отмечает "Российская газета", курящие люди в 2-3 раза чаще страдают от депрессии.
Rūkymas
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Это показал опрос студентов двух университетов в Сербии - Белградского и Приштинского университетов. Также было установлено, что, помимо депрессии, у курильщиков оказался повышен риск развития шизофрении и тревожности.

За негативным эффектом табака, производимым на психику, стоит никотин. Также у курильщиков в рамках исследования фиксировалось больше жалоб на упадок сил и проблемы в общении с окружающими. Правда, каким образом производятся эти эффекты, ученые пока не знают.

Кстати, один из самых опасных патогенов в мире становится еще смертоноснее, если вступает в контакт с табачным дымом. Это установили сотрудники Университета Бата. Некоторые штаммы золотистого стафилококка не только выживают после обработки дымом, но и приобретает повышенную устойчивость.

NEWSru.com
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