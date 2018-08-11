Женщины формируют более тесную эмоциональную связь со своими домашними кошками, чем мужчины, выяснили венгерские исследователи. Работа была опубликована в журнале Applied Animal Behaviour Science.
Katinas
© Shutterstock

Ученые из Университета Лоранда Этвеша понаблюдали за 157 владельцами и владелицами кошек и выяснили, что женщины чаще взаимодействуют со своими питомцами, чем мужчины. Они чаще разговаривают со своей или чужими кошками, знают, какая пища им необходима, а какая запрещена и какие игрушки им нравятся. Также они чаще улыбаются питомцам и понимают их эмоции. Самое лучшее взаимодействие было выявлено между женщинами и старыми кошками, а наихудшее — между мужчинами и молодыми животными.

Ученые ставили целью выяснить, могут ли кошки быть такими же хорошими компаньонами как собаки — взаимодействие кошек с людьми изучено хуже. Как заключили авторы работы, у более взрослых кошек можно выявить более различимые признаки эмоциональной привязанности, а более тесная связь с женщинами, по-видимому, возникает в силу большей эмпатичности последних.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Интим и Здоровье

Ученые выяснили, почему кошки больше любят женщин

Женщины формируют более тесную эмоциональную связь со...

Секс-роботы покоряют мир. Совсем скоро — агрегаты в виде детей и животных (5)

Пришло время забыть Мэрилин Монро и другие секс-символы...

Ученые выяснили, когда надо заниматься сексом, чтобы зачать ребенка (4)

"Парам, пытающимся зачать ребенка, надо заниматься...

ВОЗ: Сексуальная зависимость — это расстройство психики (16)

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила...

Калининградские стриптизерши предложили бесплатно обслужить сборную Англии (5)

Стриптиз-клуб в Калининграде, где 28 июня состоится...

TOP новостей

Шел 45-ый год "Семнадцати мгновений весны": как Путин пришел на смену Штирлицу (256)

Штирлиц зашел в кабинет к Мюллеру и увидел на столе...

Попытка трудоустроиться даже за минимум закончилась фиаско (13)

Женщина, проработавшая в пиццерии несколько дней,...

Anykščių turgus Anykščių turgus Anykščių turgus Anykščių turgus

На аникщяйском рынке одежду покупают и чиновницы (7)

Если вы спросите у случайных прохожих в Аникщяй, где в...

Можешь работать, а можешь нет - 400 евро получишь в любом случае (6)

Члену горсовета мэрии Таурагского района выделяют 400...

Погода в выходные: жара отступит, но не навсегда (4)

Жар костей не ломит, но державшаяся в последние дни...