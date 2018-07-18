Ученые выяснили, когда надо заниматься сексом, чтобы зачать ребенка

По словам ученых, в сперме есть собственные внутренние суточные часы и она обладает самой высокой способностью к зачатию ранним утром, сообщает Инопресса.

"Швейцарские ученые также выяснили, что сперматозоиды имеют самый здоровый размер и форму, лучше всего подходящие для оплодотворения яйцеклетки, в марте, апреле и мае", — говорится в статье.

"Эксперты из Университетской клиники Цюриха проанализировали образцы спермы 7968 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, проходящих лечение от бесплодия, — поясняет журналист. — Были измерены концентрация и общее количество сперматозоидов, количество прогрессивно-подвижных сперматозоидов и сперматозоидов с нормальной морфологией".

Ведущий исследователь доктор Бригитт Линер сказала: "Качество мужской семенной жидкости зависит как от циркадных, так и от годовых ритмов. Сбор спермы ранним утром, когда ее качество самое высокое, может способствовать повышению природной фертильности".

"Однако она добавила, что сделанные исследователями выводы также можно использовать для повышения шансов на зачатие у людей, лечащихся от бесплодия", — говорится в статье.

"В сперме, собранной в весенние месяцы (в марте, апреле и мае), самая высокая концентрация сперматозоидов. Существенное снижение этого показателя отмечается летом", — сообщает журналист.