Ученые развеяли миф об опасности свинца

Однако данная связь объясняется низким социально-экономическим статусом. К такому выводу пришли исследователи из Университета Дьюка, сообщает The Hindustan Times.
Ученые измерили уровни свинца в крови детей в возрасте 11 лет. Затем они проанализировали данные о судимостях, рецидивах преступлений и насилии в жизни участников до 38 лет. Также добровольцы сами рассказали о преступлениях, которые совершали. Корреляция между воздействием свинца в детстве и совершением преступлений во взрослом возрасте оказалась несущественной.
Кстати, другое исследование, проведенное сотрудниками Медицинской школы Университета Южной Калифорнии, показало: подростки, живущие в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, чаще ведут себя плохо. Повышение уровня загрязняющих частиц в воздухе на каждые 4,5 микрограмма на кубический метр приводило к росту уровня асоциального поведения на 22%.
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