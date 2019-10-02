Ученые разгадали тайну происхождения женского оргазма

"Вопрос о том, почему женщины испытывают оргазм, издавна сбивал с толку науку: она не видела биологического обоснования, стоящего за каскадом удовольствия, которое испытывают женщины в момент достижения оргазма. Но теперь исследователи полагают, что у древних женщин оргазм мог вызвать овуляцию непосредственно во время полового акта", - пишет Daily Mail.
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"Оргазмы когда-то были жизненно важны для стимуляции овуляции - когда в женском организме из яичника выходит созревшая яйцеклетка - прямо во время полового акта. У многих животных, таких как кролики, хорьки, кошки и верблюды, это так до сих пор - овуляция случается во время секса, - поясняет Daily Mail. - Но у людей или приматов этого не происходит. Овуляция имеет место один раз в течение регулярного цикла, который длится примерно 28 у женщин, 29 дней у самок орангутанов и до 37 дней у самок шимпанзе. Однако ученые предполагают, что когда-то, на более ранней стадии эволюции человека, овуляция у женщин провоцировалась оргазмом во время секса".

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"Существование женского оргазма интригует по двум причинам: с одной стороны, женский оргазм не является необходимым для репродуктивного успеха женщины, а, с другой стороны, этот нейроэндокринный рефлекс слишком сложен, чтобы быть эволюционной случайностью", - указывают исследователи из Йельского университета, используя термин "нейроэндокринный", означающий комбинацию стимуляции нервов и выработки гормонов.

"Исследователи Йельского университета начали проверять теорию, согласно которой оргазмы - это эволюционный пережиток, оставшийся с тех времен, когда люди находились на более ранней стадии эволюции. Авторы вводили самкам кроликов, которые овулируют во время секса, флуоксетин, препарат, который, насколько известно, подавляет оргазм. Ученые обнаружили, что в результате применения флуоксетина вероятность овуляции у крольчих снижалась на 30% по сравнению с теми самками, которые не подвергались воздействию препарата", - говорится в статье.

"Хотя точный механизм того, как оргазм провоцирует овуляцию у кроликов, неизвестен, авторы исследования предполагают, что, поскольку отсутствие оргазма снижает вероятность возникновения овуляции, он должен играть роль в выходе яйцеклеток. В заключение авторы пишут, что вызывание овуляции при оргазме - механизм, который все еще существует у многих животных, но утратил свою роль у других видов", - пишет газета.

"Мы приводим экспериментальные данные, повышающие вероятность того, что женский оргазм развился на основе овуляции, вызванной совокуплением, - пишут авторы исследования. - Этот вывод помогает интерпретировать трудно объяснимые в ином случае аспекты женской сексуальности, такие как низкий уровень женского оргазма во время полового акта".

"Хотя функция оргазма у человека изменилась, предыдущие исследования показали, что эволюционные изменения также затрудняют достижение оргазма женщинами. Клитор, который у большинства женщин нуждается в стимуляции для достижения оргазма, со временем переместился в менее центральное положение, поэтому он больше не подвергается прямой стимуляции во время пенетрации", - указывает газета.

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