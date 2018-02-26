Американские диетологи предложили рацион, который быстро устраняет симптомы депрессии, пишет "Собеседник".
Keptos daržovės
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На протяжении шести лет эксперты наблюдали за состоянием группы пожилых людей. Оказалось, люди, употреблявшие свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, реже остальных страдали от депрессии.

В целом ученые выискивали соответствия рационов добровольцам трем типам диет - DASH (овощи, фрукты, обезжиренные продукты), Средиземноморской (фрукты, овощи, бобовые, орехи, оливковое масло) и традиционной западной (жирные продукты, фастфуд, обилие красного мяса). И первый тип диеты давал наиболее мощную защиту от депрессии. Хуже всего обстояли дела у людей, придерживавшихся третьему типу диеты.

В свою очередь, другая группа исследователей предлагает бороться с депрессией с помощью соединений из винограда - дигидрокофеиновой кислоты и мальвидин-3-О-глюкозида. Вещества, содержащиеся в винограде, помогают именно там, где традиционные препараты бессильны. Специалисты обнаружили: сочетание полифенолов из виноградного сока и виноградных косточек эффективно снижало выраженность симптомов депрессии у подопытных мышей.

MedDaily
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