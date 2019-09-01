Ученые объяснили, почему женщина всегда права

Ученые выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, запоминают различные детали: например, «кто сказал и что» и «где пропавшие вещи», а также лица и запахи, передает Daily Mail.
Это преимущество женщины получили, благодаря развитой эпизодической памяти, которая может с точностью запоминать события разной давности.
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