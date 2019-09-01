Ученые объяснили, почему женщина всегда права

Экспертная группа из Швеции основала свои выводы о бесполезности спора с женщинами на 617 исследованиях, которые проводились в период с 1973 по 2013 год. В экспериментах поучаствовали 1,2 миллиона участников.
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Ученые выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, запоминают различные детали: например, «кто сказал и что» и «где пропавшие вещи», а также лица и запахи, передает Daily Mail.

Это преимущество женщины получили, благодаря развитой эпизодической памяти, которая может с точностью запоминать события разной давности.

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