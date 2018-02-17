Дело в кожных ноцицепторах — первичных нейронах, которые активируются только болевым раздражителем. Их концентрация на кончиках пальцев значительно превышает средние значения в человеческом теле, и в этом, говорят ученые, можно наглядно убедиться, приложив сложенный лист к пальцам, ногам, рукам, спине и к лицу — ощущения будут значительно различаться.
"Это защитный механизм, — утверждает дерматолог Хейли Голдбах из Университета Каролины, США. — Кончики пальцев — наш способ познавать мир и выполнять мелкую работу".
Еще одной причиной исследователи назвали саму бумагу. Края у листа не идеально гладкие, и способны наносить рваные раны. К тому же, порезы от бумаги недостаточно глубоки, чтобы активировать естественные защитные механизмы организма, такие как свертывание крови и образование рубцов, вследствие чего поврежденные нервные окончания в пальцах остаются открытыми.
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