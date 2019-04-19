Ученые: мужчину-изменника можно распознать по лицу. А женщину — нет

Мы часто судим по лицам людей о том, насколько им можно доверять, однако точность таких суждений остается под большим вопросом. Австралийские ученые предположили, что возможность определить склонность партнера к измене может быть эволюционным навыком.

С точки зрения эволюции, неверный партнер представляет большую опасность, поскольку в перспективе это чревато потерей важных ресурсов или самого партнера. Неудивительно, что именно вопрос сексуальной верности стал определяющим в поддержании парных связей.

В исследовании, опубликованном Лондонским королевским обществом, ученые пришли к выводу, что определить вероятность измены с точностью выше случайного попадания можно по лицам мужчин, но не женщин.

Ученые собрали у 189 людей информацию о том, изменяли ли они или имели связь с партнером, состоящим в отношениях, а затем проверили, смогут ли другие участники исследования определить это по внешности.

Добровольцы оценивали по фотографиям склонность к изменам и привлекательность людей по шкале от 1 до 10. Всего в опросе участвовало 1516 человек: 592 мужчины и 924 женщины.

Поскольку для удержания партнера важно оценить не только вероятность его ухода, но и угрозу со стороны конкурентов, испытуемым также показывали фотографии людей одного с ними пола и просили оценить, насколько вероятно, что те изменят сами или вступят в связь с чужим партнером.

Результаты оказались неутешительными для мужчин: участники обоих полов с более высокой степенью точности угадывали среди них неверных партнеров.

Мужчины также продемонстрировали определенные способности в физиогномике, но их результаты в предсказании склонности женщин к измене оказались намного скромнее. Если неверных (и имеющих связь с чужими партнерами) мужчин смогли идентифицировать более 14% респондентов, то процент попадания с женскими лицами был примерно в пять раз ниже - менее 4%.

"Вместе мужчины и женщины продемонстрировали процент угадывания выше случайного попадания среди мужских лиц, но не женских, - говорится в исследовании. - Следовательно, в случае с мужскими лицами то, насколько верными мы воспринимаем людей, может действительно содержать долю истины".

Несмотря на то, что процент угадывания был относительно невысоким, ученые считают, что это может иметь эволюционное значение как механизм адаптации, позволяющий идентифицировать потенциальных изменщиков или охотников за чужими партнерами.

В своих работах прошлых лет они обнаружили некоторую связь между наличием у мужчины ярко выраженных мужественных черт лица и его склонностью к изменам. Благодаря этой связи женщина, глядя на мужчину, может подсознательно и с высокой степенью точности определить, насколько можно доверять его обладателю.

Критика



Работы австралийских ученых, впрочем, уже получили свою порцию критики: одно из их исследований журналисты окрестили "самым бесполезным исследованием 2019 года" и посмеялись над использованием термина "браконьерское поведение" применительно к мужчинам, совершающим сексуальные измены.

Критики же из ученого мира отметили спорное определение "мужественных черт лица", а также указали на то, что в рамках исследования анализировались фотографии только белых мужчин.

В комментариях к исследованию сами ученые отметили, что несмотря на то, что процент угадывания был статистически значимым для научно-исследовательских целей, он весьма невысок для того, чтобы делать выводы о том, насколько люди склонны к изменам в жизни.

"Попытка определить, кто потенциально может быть изменником или вступить в связь с чужим партнером, полагаясь исключительно на впечатление от мужских лиц, чревато высоким риском ошибки", - заключили австралийские ученые.