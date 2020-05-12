Ученые доказали: новый коронавирус может проникать в тело через глаза

Значит, капли, содержащие вирус и оказывающиеся в окружающей среде, если человек чихает или кашляет, при попадании на поверхность глаза способны вызвать заражение. Это объясняет, почему у 30% пациентов с коронавирусной инфекцией одновременно наблюдается конъюнктивит. Также слезы могут распространять инфекцию, говорят ученые.

Был проведен анализ глаз людей, умерших от COVID-19, на предмет экспрессии ACE2 в тканях. Рецептор ACE-2 считается точкой входа для вируса. Предполагается, что человек с большим количеством рецепторов АСЕ-2 может быть более восприимчив к большой вирусной нагрузке.

Команда специалистов также искала TMPRSS2 - фермент, который способствует проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE2. По словам экспертов, ACE2 и TMPRSS2 должны присутствовать в одной и той же клетке, чтобы вирус мог эффективно размножаться. Все исследованные образцы глаз экспрессировали ACE-2 в конъюнктиве, которая покрывает глаз снаружи и заднюю поверхность век. TMPRSS2 также был найден в этих тканях.