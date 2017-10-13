Однако с легкой руки знаменитостей, включая голливудских киноактеров, появлявшихся на красных ковровых дорожках кинофестивалей в вечерних костюмах и туфлях, надетых на голые ступни, эта мода быстро распространилась по всему миру.
А британские ученые из Ассоциации врачей-ортопедов этой страны на днях обнародовали специальный пресс-релиз, в котором предупреждают приверженцев такой моды об опасности, о которой, они, возможно и не подозревают.
Авторы пресс-релиза напоминают о том, что стопы наших ног выделяют в течение суток около 250 мл пота. Обычно этот пот в основном впитывают носки (по этой причине их и надо менять каждый день и регулярно стирать).
Но в отсутствие ткани на ногах значительная часть пота будет оставаться внутри обуви. Тепло и влага способствуют размножению бактерий, способных проникнуть в кожу и вызвать нагноение. Но особенно опасно ношение обуви без носков с точки зрения грибковой инфекции, которая способна поражать как кожу и мягкие ткани, так и ногти.
Кроме того, обилие пота внутри обуви может вызвать размножение бактерий, питающихся органическими веществами, компонентами пота. Продукты жизнедеятельности таких микробов обладают ужасным запахом. Это деталь вряд ли прибавит привлекательности юным «модникам».
Советы медиков для тех, у кого мерзнут руки или ноги
Многие люди жалуются на холодные руки и ноги. Как...
Мужчины особым образом влияют на уровень стресса у женщин (1)
Как показало исследование Университета Британской...
Еда для "Инстаграма": как социальные сети изменили наши привычки (2)
Для многих людей стало почти немыслимым сходить в...
Специалисты выяснили, почему мальчики часто бывают грубыми (2)
Ученые из Университета Базеля проанализировали данные...
TOP новостей
Работникам в Литве платят 1700 евро "на бумаге": проблема – не налоги (84)
Компания Philip Morris Lietuva купила в Литве фабрику больше 20...
Минимальная часовая плата в Литве: что за нее можно купить (25)
Вместе с минимальной зарплатой с 1 января 2018 года в...
Как жители и специалисты оценивают действующие две недели ограничения (52)
Это второе воскресенье, когда после 15 ч. в Литве не...
Эмигрант возмущен: в Литве нас хотят оставить без наличных (29)
Вернувшийся на праздники из Норвегии в Клайпеду...