Однако с легкой руки знаменитостей, включая голливудских киноактеров, появлявшихся на красных ковровых дорожках кинофестивалей в вечерних костюмах и туфлях, надетых на голые ступни, эта мода быстро распространилась по всему миру.

А британские ученые из Ассоциации врачей-ортопедов этой страны на днях обнародовали специальный пресс-релиз, в котором предупреждают приверженцев такой моды об опасности, о которой, они, возможно и не подозревают.

Авторы пресс-релиза напоминают о том, что стопы наших ног выделяют в течение суток около 250 мл пота. Обычно этот пот в основном впитывают носки (по этой причине их и надо менять каждый день и регулярно стирать).

Но в отсутствие ткани на ногах значительная часть пота будет оставаться внутри обуви. Тепло и влага способствуют размножению бактерий, способных проникнуть в кожу и вызвать нагноение. Но особенно опасно ношение обуви без носков с точки зрения грибковой инфекции, которая способна поражать как кожу и мягкие ткани, так и ногти.

Кроме того, обилие пота внутри обуви может вызвать размножение бактерий, питающихся органическими веществами, компонентами пота. Продукты жизнедеятельности таких микробов обладают ужасным запахом. Это деталь вряд ли прибавит привлекательности юным «модникам».