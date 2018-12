Tumblr, основанный в 2007 году, оставался одной из последних блог-платформ, где не цензурировался контент пользователей.

В руководстве компании заявляют: Tumblr - это место, где свободно говорят на такие темы, как секс и отношения. Точнее, говорили.

Теперь на сайте запрещены "фотографии, видео или GIF-ки, которые показывают гениталии реального человека или женские соски, а также любой контент с изображением полового акта".

В англоязычной версии сайта фраза про женские соски звучала как female-presenting nipples (дословно - "представленные женские соски"). Выражение породило многочисленные мемы, которые высмеивали новую политику компании и саму фразу.

Пользователи изображали телеведущих, которые представляют в эфире сюжеты про соски, учителей, которые якобы преподают соски как тему школьного урока, и известные произведения искусства вместе с сосками.

Обнаженный не значит сексуальный?

Запрет Tumblr вернул тему цензурирования изображений женских сосков в поле общественного внимания.

Вводимые запреты - это не позиция самих соцсетей, а отражение общественных настроений и рынка, уверен управляющий директор проекта "Фишки.net" Михаил Гуревич.

"Большинство социальных сетей - это публичные компании. Любого рода иски или заявления, например, тех же детских ассоциаций о том, какой ужас и какая порнография царит в сетях, безусловно бьет по их капитализации. Причем даже не меньше, чем заявления об утечке [данных] пользователей", - говорит Гуревич.

Сторонники запрета утверждают, что обнаженная женская грудь по своей природе отличается от мужской: она гораздо более сексуально притягательна для мужчин, чем мужская - для женщин.

Ее публичное обнажение может привести к нарушению общественных норм и нанесет вред детской психике, говорят они.

Противники запрета считают, что сексуальность женской груди - это придуманный обществом стереотип.

"Женская грудь не является порнографичной по своей сути. В искусстве мы видим обнаженную женскую грудь, и нам не приходит в голову, что картины Рубенса - это порнография", - подчеркивает активистка Femen Яна Жданова в интервью Русской службе Би-би-си.

"Обнаженный не значит сексуальный, сексуальный не значит обнаженный. Достаточно посмотреть в "Инстаграм" и мы увидим, что можно создать порнографическую картинку будучи одетой и с прикрытыми сосками", - уверена она.

Участники движения выступают за равноправие. "Ну, или тогда мужчин нужно банить тоже - давайте все соски банить. Всех мальчиков, которые фотографируются на тренировках, демонстрируя свои кубики, тоже банить за то, что они слишком порнографичны в своих тренажерных залах", - рассуждает Жданова.

Сексологи не дают однозначного ответа, кто прав в этом споре.

Люди подсознательно проявляют интерес к определенным частям тела друг друга, говорит программный директор центра сексуального развития Валерия Агинская. "Но это связано не с сексуальностью напрямую, а с подсознательной потребностью оценить, насколько успешно можно продолжить потомство с данным партнером", - добавляет она.

Исследования показали, что если мужчина видит женщину впервые, то сперва он рефлекторно обращает внимание на ее грудь, затем - на бедра и плечи. Женщины же в первую очередь смотрят на плечи и бедра мужчины.

"Объем бедер женщин на подсознательном уровне ассоциируется с легкостью родов, а объем груди - с легкостью вскармливания", - объясняет Агинская.

Правообладатель иллюстрации Dünzl\ullstein bild via Getty Images

С другой стороны, по словам Агинской, любая социокультурная группа действительно во многом сама определяет, что является культурно сексуальным, а что -табуированным.

Она уверена, что если мы говорим о негативном влиянии на общество и детей, то здесь речь идет не об обнаженной женской груди как таковой, а именно об отношении общества к ней.

Ханжество и двойные стандарты

В 2012 году активистка и актриса Лина Эско сняла видео, как она обнаженная по пояс ходит по Манхэттену, и выложила его на "Фейсбук". Социальная сеть заблокировала видео с пояснением, что оно противоречит внутренней политике сети.

Эско основала общественное движение "Свободу соску!" (Free the Nipple) и сняла одноименный художественный фильм.

В фильме речь шла не только о равенстве между мужчинами и женщинами. Авторы подчеркивали повышенное внимание органов правопорядка и общества к этой части женского тела и задавались вопросом: неужели им больше нечем заняться, кроме как осуждать женщин за демонстрацию сосков?

"Мы живем в мире, где каждый день по телевизору нам показывают войну и терроризм. А преступлением века становятся соски Джанет Джексон", - говорит главная героиня фильма.

В 2004 году во время шоу на финале Национальной футбольной лиги США (известном как Супербоул) певица Джанет Джексон выступала в дуэте с Джастином Тимберлэйком.

В конце песни Rock Your Body, спев строчку Gonna have you naked by the end of this song ( "Я раздену тебя к концу этой песни"), Тимберлейк сорвал кусок с верхней части костюма Джанет и тем самым обнажил ее правую грудь.

Расследованием инцидента занялась Федеральная комиссия США по связи, которая получила более 500 тысяч жалоб от телезрителей. Компания Си-би-эс, которая транслировала Супербоул, была оштрафована на 550 тысяч долларов. Спонсоры мероприятия просили вернуть вложенные в шоу 10 миллионов долларов.

Случай обсуждался в правительстве и массмедиа, Джанет Джексон запретили присутствовать на публичных мероприятиях, в том числе на церемонии наград "Грэмми", где она должна была быть ведущей.

Даже владельцы "Диснейленда" во Флориде решили тогда перестраховаться и сняли ее костюм из клипа Rhythm Nation со статуи Микки Мауса. Серьезных претензий к Джастину Тимберлейку не возникло.

"Наше движение - это не только про соски, это про борьбу с двойными стандартами и ханжеством в обществе ", - говорит Эско.

Политический протест

В Facebook и Instagram заявляют, что делают все больше исключений для изображений женских сосков: теперь фотографии якобы можно публиковать, если речь идет о раке, операциях и даже политических протестах.

С последним активистки Femen готовы поспорить. "Когда мы постим фото с обнаженной грудью, нас за это банят на 30 дней. Меня постоянно банит Facebook не только за настоящую грудь, но и за рисунки груди. Это лицемерие", - рассказывает Жданова.

"Исключения делаются, как правило, для подтвержденных сообществ и пользователей в США, - объясняет Гуревич, - Например, когда модераторы знают, что группа занимается борьбой с раком груди, то отношение более толерантное. И это, в первую очередь, касается американского рынка. Общественным движениям в Штатах гораздо легче достучаться до модераторов "Фейсбука". Когда речь идет о российских или украинских активистках, то они не очень в курсе [деятельности активистов] и блокируют контент".

Активистки заявляют, что намерены продолжать бороться с соцсетями и общественными нормами через суд. Вопрос о праве женщин появляться в общественных местах и на страницах соцсетей топлесс рассматривает сейчас в американском суде города Форт-Коллинс, штат Колорадо.

Femen борются за то же самое во французских судах. 10 декабря Апелляционный суд Парижа оправдал активистку Яну Жданову, которая ранее была признана виновной по статье "эксгибиционизм" за акцию в музее Гревен.