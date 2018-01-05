Исследование показало: у мальчиков с высоким уровнем черствости и грубости был увеличен объем серого вещества в передней островковой доле мозга, пишет The Hindustan Times.

Островковая доля мозга отвечает за распознавание эмоций других людей и эмпатию. Особенности мозга объясняли 19% различий в уровнях черствости и грубости у мальчиков, но не у девочек. Возможно, это связано с тем, что у мальчиков вышеупомянутая область мозга созревает медленнее. Специалисты планируют продолжить исследования.

Ранее сотрудники Кембриджского университета установили: депрессия по-разному влияет на мозг мальчиков и девочек. В частности, она затрагивает разные зоны мозга. Кроме того, в возрасте 15 лет депрессия в два раза чаще встречается у девочек, чем среди мальчиков. По мнению ученых, дело в проблемах с образом тела, гормональных изменениях и генетических факторах.