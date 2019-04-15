"Совы" или "жаворонки": у кого больше секса?

Ответ на этот вопрос можно найти в исследовании, проведенном институтом изучения общественного мнения Onepoll по заказу одного американского производителя матрасов. В онлайн-опросе приняли участие 2 тыс. человек. Среди прочего респонденты отвечали и на вопросы о привычках, связанных со сном.

"Выяснилось, что "жаворонки", хотя и встают раньше, в среднем спят на час дольше, а именно 7 часов. "Совы" спят только 6 часов", - передает издание.

"Принявшие участие в опросе "жаворонки" чаще находились в постоянных отношениях, чем "совы". Они также чаще занимались сексом: в среднем они занимались сексом 3 раза в неделю, в то время как любители долго поспать занимались любовью 2 раза в неделю", - говорится в статье.

"Если "жаворонки" идут по жизни более расслабленно и позитивно и зарабатывают больше денег, то совы, согласно опросу, чаще считают себя перфекционистами со склонностью к сарказму, в чем их, правда, нельзя обвинять, учитывая их меньший доход", - отмечает издание.

"Жаворонки" также оказались романтиками, которые чаще остальных верят в любовь с первого взгляда.

Есть ли у "жаворонков" хотя бы один недостаток? "Возможно, есть, с точки зрения их соседа по кровати: "жаворонки" чаще храпят и больше ворочаются в постели", - передает Focus.