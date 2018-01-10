Чтобы повысить температуру конечностей, эксперт советует носить свободную одежду. В частности, вместо перчаток, лучше надеть варежки, а обувь не должна быть впритык. Это позволит образоваться теплой воздушной прослойке, которая будет дополнительно согревать.
Острая пища — еще один совет специалиста. Она расширяет сосуды, улучшает циркуляцию (сердце начинает активнее прокачивать кровь), повышает общую температуру тела. К тому же, перец богат витаминами А и С, которые укрепляют стенки сосудов и предотвращают онемение. А вот от сигарет, кофеина и спиртного зимой лучше отказаться. Никотин и кофеин сужают сосуды. Алкоголь же обезвоживает и вовсе не согревает, вопреки распространенному мнению. Под воздействием спиртного человек просто меньше ощущает холод.
Рыба и зеленые листовые овощи однозначно показаны людям с вечно холодными руками и ногами. В целом продукты и БАДы с рыбьим жиром, ниацином, железом помогают расширить сосуды, способствуя нормальной циркуляции крови. В рыбе много жирных кислот омега-3 и омега-6, полезных для сосудов. В зеленых листовых овощах и красном мясе много железа, также полезного для кровообращения. Ниацин, в свою очередь, замедляет процесс сужения сосудов.
Поддерживайте баланс воды в теле. Вода помогает регулировать температуру тела и важна для протекания процесса кровообращения. По словам врачей, зимой люди реже замечают, что обезвожены. Поэтому необходимо пить даже в тех случаях, когда нет сильной жажды. И выбор лучше делать в пользу теплых напитков.
Если вы пришли с улицы, не спешите садиться на диван. Медики рекомендуют больше двигаться. Это особенно касается полных людей. У них хуже обстоят дела с кровообращением в руках и ногах, а холода они часто не ощущают из-за жировой прослойки. В целом если тело согрелось, а руки и ноги остаются холодными, это первый знак сосудистых отклонений. Возможна местная блокада артерий, анемия или ряд других расстройств.
Советы медиков для тех, у кого мерзнут руки или ноги
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