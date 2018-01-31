Исследователи из Университета Макгилла изучили 4 наиболее распространенных заменителя коровьего молока.
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Соевое, миндальное, рисовое и кокосовое молоко сравнивали с коровьим молоком. Ученые пришли к выводу, что ни одна из альтернатив не способна полностью заменить коровье молоко, рассказывает The Daily Mail.

Соевое молоко оказалось полезнее всего. В его состав входят уникальные противораковые соединения - изофлавоны.

В модном миндальном молоке есть полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают снизить вес, однако другие важные питательные вещества в нем отсутствуют.

Рисовое молоко имеет приятный аромат и сладкий вкус. Минусом этого молока является высокое содержание углеводов. Популярное в азиатских странах кокосовое молоко способствует снижению уровня плохого холестерина, но в нем мало белка и много жира. Так, несмотря на полезные качества заменителей, коровье молоко по-прежнему остается самым сбалансированным напитком.

MedDaily
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