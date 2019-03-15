Хорошо известно утверждение о том, что мужчины любят глазами, а женщины ушами. Вот почему особенную важность имеют слова, которые мужчина произносит не только на стадии ухаживаний, но и во время занятий сексом. Какие-то выражения, вызывающие сильное раздражение представительниц прекрасного пола, могут серьёзно осложнить и даже оборвать казавшиеся перспективными отношения. Одна из британских газет провела опрос среди 4 300 своих читательниц, который показал, какие слова женщины буквально ненавидят слушать во время секса.

28% респонденток заявили, что терпеть не могут, когда мужчина говорит им: "Ты будешь сверху". Для женщин этот приказ звучит крайне неприятно. На втором месте по степени неприязни вопрос "Ты уже закончила?" 24% женщин считают его неприемлемым. Возможно потому, что мужчины таким образом демонстрируют свою нечувствительность и непонимание ощущений женщин в постели. Кроме того, хорошо известно, что женский оргазм - это гораздо более сложное явление, чем оргазм мужской.

На третьем месте по степени неприязни (14%) просьба мужчины "включить телевизор". Это легко можно понять, так как женщины предпочитают, чтобы внимание их партнеров было сосредоточено на них одних, а не на каких-то других отвлекающих факторах.

Наконец, на четвёртом месте этого небольшого рейтинга фраза мужчины "У нас не так много времени", которую он произносит во время секса. Тем самым партнер как бы призывает любимую поторопиться, но 12% женщин считают данную рекомендацию неприемлемой во время секса.

Мужчины также признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом. Сексологи определили четыре подобных неправильных слова.

Хорошо известно, что мужчины любят глазами, а женщины ушами, а значит, именно для представительниц прекрасного пола слова имеют определяющее значение. Но мужское возбуждение или эрекция - это очень нежный с психологической точки зрения механизм, который легко нарушить неправильными действиями и словами. Достаточно произнести какие-то нелепые выражения, как уровень возбуждения у мужчины снизится, и заниматься сексом с женщиной он уже не сможет. Именно поэтому женщинам необходимо обращать пристальное внимание на те слова, которые они произносят во время секса.

Британские социологи опросили более 3 500 человек для того, чтобы узнать, какие же слова не следует произносить женщине в постели ни в коем случае. Оказалось, что самым отталкивающим для мужчины является вопрос женщины "Ты уже там?". Таким образом партнерша обычно интересуется, достиг ли пенис мужчины влагалища. Но вопрос подразумевает, что женщина этого сама не чувствует, а это предположение некоторые представители сильного пола могут счесть оскорбительным.

Второй по степени антипопулярности вопрос - "Ты уже скоро?" о предполагаемом времени наступления мужского оргазма. 36% опрошенных мужчин заявили, что ненавидят слышать эти слова во время секса.

Третья фраза, которая очень сильно расстраивает, мужчин звучит как: "Пожалуйста, потише!" Ну а на четвёртом месте расположились сразу две фразы, которые вызывают абсолютно одинаково негативное отношение представителей сильного пола. Это "Выключи свет" и "Быстрей, у нас не так много времени".