Исследователи из университета американского штата Северная Каролина отмечают благотворные свойства спорадического плача, возникающего время от времени.

Они сообщают, что согласно опросам в США среднестатистический американец плачет в среднем 1,9 раза в течение одного месяца, а у американских женщин этот показатель несколько выше – 3,5 раза в месяц.

Ученые отмечают следующие положительные свойства плача:

успокоение нервной системы, устранение последствий стресса;

обеспечение себе сочувствия и моральной поддержки со стороны других людей;



обеспечение себе сочувствия и моральной поддержки со стороны других людей; улучшение настроения (поплакав, люди часто начинают улыбаться);



уменьшение боли вследствие выделения особых гормонов во время плача;



улучшение сна.

Это так сказать, общее «системное» воздействие плача. Кроме того, плач полезен для глаз, поскольку слезы (необходимый атрибут плача) содержат дезинфицирующие вещества, а также вещества, увлажняющие роговицу.

Установлено также, что сразу после прекращения плача повышается острота зрения.

Вместе с тем, как полагают авторы публикации в онлайновом издании American Journal of Psychiatry, будет полезно показаться врачу в следующих случаях «патологического» плача: