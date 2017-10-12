Исследователи из университета американского штата Северная Каролина отмечают благотворные свойства спорадического плача, возникающего время от времени.
Они сообщают, что согласно опросам в США среднестатистический американец плачет в среднем 1,9 раза в течение одного месяца, а у американских женщин этот показатель несколько выше – 3,5 раза в месяц.
Ученые отмечают следующие положительные свойства плача:
- успокоение нервной системы, устранение последствий стресса;
обеспечение себе сочувствия и моральной поддержки со стороны других людей;
- улучшение настроения (поплакав, люди часто начинают улыбаться);
- уменьшение боли вследствие выделения особых гормонов во время плача;
- улучшение сна.
Это так сказать, общее «системное» воздействие плача. Кроме того, плач полезен для глаз, поскольку слезы (необходимый атрибут плача) содержат дезинфицирующие вещества, а также вещества, увлажняющие роговицу.
Установлено также, что сразу после прекращения плача повышается острота зрения.
Вместе с тем, как полагают авторы публикации в онлайновом издании American Journal of Psychiatry, будет полезно показаться врачу в следующих случаях «патологического» плача:
- если рыдания случаются слишком часто;
- если желание поплакать возникает без всякого повода;
- если плач начинает мешать повседневной жизни;
- если плач становится бурным, продолжительным и неконтролируемым.
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