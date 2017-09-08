Сидячий образ жизни заставляет есть жирные продукты

Грызуны из первой группы вынуждены были вести сидячий образ жизни, а крысы из второй имели возможность бегать в колесе. Все животные ели одно и то же. Через неделю грызунам предложили три диеты на выбор (с высоким содержанием жиров, с высоким содержанием сахарозы и с высоким содержанием кукурузного крахмала). Содержание белка во всех трех диетах было примерно одинаковым. Крысы в течение 4 недель могли придерживаться любой из вышеупомянутых диет.

Самцы, которые бегали в колесе, съедали на 50% меньше жирной пищи, чем грызуны, которые вели сидячий образ жизни. Также они ели больше продуктов, относившихся к двум другим диетам. Самки и самцы, ведущие сидячий образ жизни, как правило, выбирали диету с высоким содержанием жиров. Самки, бегавшие в колесе, тоже предпочитали диету с высоким содержанием жиров и потребляли больше калорий по сравнению с самками,