Сексуальная возбудимость: есть ли различия между мужчинами и женщинами?

Исследователи из Института биологической кибернетики им. Макса Планка в Тюбингене проанализировали данные различных исследований и установили: на нейробиологическом уровне различия отсутствуют".
Ученые проанализировали данные 61 исследования, участниками которых стали 1850 человек. В исследованиях испытуемые рассматривали фотографии и смотрели фильмы эротического содержания, в то время как реакция их мозга фиксировалась с помощью функциональной МРТ. "Результаты исследований показывают, что половых различий в реакции мозга на сексуальные раздражители нет. Однако имеются существенные различия в характере активности мозга: в зависимости от того, какой сексуальный раздражитель демонстрировался, реакция отличалась", - передает издание.
"В сравнении с фильмами рассматривание эротических фотографий приводит к более обширному возбуждению в нескольких частях мозга", - поясняет руководитель исследовательской группы Хамид Ноори.
Сексуальная ориентация участников исследования также влияла на характер активности: "Люди гетеросексуальной ориентации сильнее реагировали на визуальные раздражители, чем люди гомосексуальной ориентации", - указал нейробиолог.
То, что в сексуальном возбуждении мужчин и женщин отсутствуют различия на уровне нейробиологии, ставит под вопрос распространенное понимание сексуального поведения. "Проведенные ранее исследования показывали половые различия в сексуальном возбуждении и влечении. Однако мнимые различия в обработке нейронами сексуальных раздражителей могут объясняться многими факторами: например, гормональными различиями, расхождениями в субъективном восприятии возбуждения или сексуальной мотивации, а также просто недостаточным числом участников исследований", - пишет Kurier.
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