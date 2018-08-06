По словам эксперта по искусственному интеллекту Давида Леви, через сорок лет роботы будут настолько распространены, что интимная связь между человеком и машиной уже не будет удивлять никого. На данный момент группа ученых Университета Огайо разрабатывает решение, которое позволило бы людям и роботам заводить детей при помощи суррогатного материнства. Если их попытки увенчаются успехом, то в будущем у определенного количества детей одним из родителей будет являться секс-робот.
Широкое распространение таких роботов неизбежно повлечет за собой ряд этических проблем и вопросов. К примеру, в Японии и Китае продаются секс-роботы в виде детей. По некоторой информации, производителя рассматривают возможность создание секс-роботов-животных. Занятие сексом с такими роботами легально во всем миру.
Издание отмечает, что даже если секс-роботы будут полностью или частично запрещены, то нелегальный рынок в полном объеме контролировать все равно не удастся.
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