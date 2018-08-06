Пришло время забыть Мэрилин Монро и другие секс-символы ушедших эпох. Во времена, когда средний эстонец самозабвенно выступает против закона о сожительстве, многие люди по всей земле уже давно занимаются сексом с роботами, пишет Eesti Ekspress.
Sekso robotas
© Shutterstock

По словам эксперта по искусственному интеллекту Давида Леви, через сорок лет роботы будут настолько распространены, что интимная связь между человеком и машиной уже не будет удивлять никого. На данный момент группа ученых Университета Огайо разрабатывает решение, которое позволило бы людям и роботам заводить детей при помощи суррогатного материнства. Если их попытки увенчаются успехом, то в будущем у определенного количества детей одним из родителей будет являться секс-робот.

Статьи по теме:
В День Св. Валентина возле правительства Литвы робот "поженит" гoмосексуалов  (170)
В будущем женщины перестанут заниматься сексом: их заменят роботы  (31)

Широкое распространение таких роботов неизбежно повлечет за собой ряд этических проблем и вопросов. К примеру, в Японии и Китае продаются секс-роботы в виде детей. По некоторой информации, производителя рассматривают возможность создание секс-роботов-животных. Занятие сексом с такими роботами легально во всем миру.

Издание отмечает, что даже если секс-роботы будут полностью или частично запрещены, то нелегальный рынок в полном объеме контролировать все равно не удастся.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Секс-роботы оказались бесполезными для здоровья (2)

Исследователи не обнаружили ни одного доказательства...

Интим и Здоровье

Секс-роботы покоряют мир. Совсем скоро — агрегаты в виде детей и животных (2)

Пришло время забыть Мэрилин Монро и другие секс-символы...

Ученые выяснили, когда надо заниматься сексом, чтобы зачать ребенка (4)

"Парам, пытающимся зачать ребенка, надо заниматься...

ВОЗ: Сексуальная зависимость — это расстройство психики (16)

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила...

Калининградские стриптизерши предложили бесплатно обслужить сборную Англии (5)

Стриптиз-клуб в Калининграде, где 28 июня состоится...

Самая красивая российская болельщица оказалась порнозвездой (44)

Российская красавица, замеченная на трибунах с...

TOP новостей

Wizz Air будет летать из Вильнюса во Львов (1)

Осенью венгерский лоукостер авиакомпания Wizz Air начнёт...

Завершено расследование дела об имуществе семьи Бразаускене в США (10)

Вдова президента Альгирдаса Бразаускаса Кристина...

Литва не стремится, как Франция, запрещать смартфоны в школах (5)

Министерство образования и науки Литвы утверждает,...

Президент Литвы выразила соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

Число жертв землетрясения на острове Ламбок...

Цеппелины под мазурку: в Минске прошли праздники литовской и польской культуры (4)

4-5 августа на территории Верхнего города в Минске...