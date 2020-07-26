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Наверное, почти каждый слышал о том, насколько полезен секс от тех или иных заболеваний, особенно часто об этом говорят женщинам. Причем нередко об этом заявляют и сами врачи, стоит пожаловаться на незначительную “болячку”, как специалист уже бежит с готовым решением — вам просто секса не хватает. Но это отдельные случаи, которые не стоит воспринимать всерьез, а вот с чем действительно секс может помочь, womanhit решил разобраться.
- 1. Секс как лекарство: какие болезни лечит регулярный интим
- 2. Психические расстройства
- 3. Головная боль
- 4. Простудные заболевания
- 5. Бьюти-помощь
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