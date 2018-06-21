Портрет российской болельщицы в короткой белой майке с надписью Russia, кокошнике и с двумя российскими флагами в руках облетел весь мир после того, как она попала в объектив фотографа во время церемонии открытия ЧМ-2018 на стадионе «Лужники». Многие СМИ называли ее самой красивой российской болельщицей.
Однако пользователи быстро выяснили личность девушки, приблизив на фотографии паспорт болельщика, который она засветила на матче между сборными России и Египта во вторник, 19 июня. Оказалось, что имя российской красавицы — 28-летняя Наталья Немчинова, и она известная порнозвезда, снимающаяся в фильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимами Наталья Андреева, Делайя Джи, Даника, Аманда, Ася и Аннабель.
Порносайты описывают Наталью как раскованную модель и звезду свинг-вечеринок. Впервые она приняла участие в съемках в 2016 году. Выяснилось, что девушка снималась для Playboy и регулярно принимала участие в закрытых вечеринках. Пользователи обнаружили, что Наталья была победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2007», а также является страстной фанаткой футбола. Ранние фотографии девушки на трибунах были сделаны в 2016 году на чемпионате Европы во Франции.
В среду, 20 июня, британское издание Daily Mail выбрало самых красивых спутниц футболистов на чемпионате мира. Первой в списке оказалась Вероника Ерохина — жена российского полузащитника «Зенита» Александра Ерохина. 14 июня была названа самая красивая болельщица, победившая в конкурсе «Мисс Мундиаль — 2018». Ею стала бельгийка Зоэ Брунет.
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