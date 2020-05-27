Психологи выяснили, почему люди фантазируют о сексе с бывшими и к чему это приводит

Ностальгия по сексу с бывшими возникает тогда, когда человек недоволен текущими отношениями, выяснили психологи из Йоркского университета. И это не приводит ни к чему хорошему — со временем удовлетворенность отношениями лишь снижается. Исследование было опубликовано в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

"В целом, меня интересует, как люди поддерживают сексуальное желание и удовлетворение с течением времени, — поясняет психолог Эми Мьюз, ведущий автор исследования. — Известно, что высококачественные романтические отношения важны для общего благополучия, и один из аспектов отношений, который со временем меняется больше всего — это половая жизнь. Я стараюсь понять, как партнеры могут поддерживать желание и удовлетворять сексуальные потребности друг друга, но меня также интересует, как люди реагируют на неудовлетворенные сексуальные потребности в отношениях".

Исследователей интересовало, ударяются ли люди в ностальгические воспоминания о прошлых партнерах и сексуальные фантазии, когда недовольны половой жизнью в отношениях.

Сначала они опросили 416 добровольцев, большинство из которых состояло в браке или отношениях. Испытуемые должны были ознакомиться со списком сексуальных фантазий, в том числе и о прошлых партнерах, и отметить, как часто их посещает та или иная фантазия из списка. Также они оценивали свою удовлетворенность текущими отношениями — доверие, страсть, любовь и прочие аспекты.

Те участники, которые были менее удовлетворены нынешними отношениями, чаще вспоминали о предыдущих партнерах и сексуальном опыте с ними. "Сексуальные фантазии о прошлых партнерах — отдельный тип фантазий, — отмечает Мьюз. — Они основаны на реальном опыте, который был у человека. Так, мы обнаружили, что у людей без партнера ностальгические воспоминания о прошлом сексуальном опыте повышают уверенность в своей сексуальности".

Также исследователи обратили внимание, что избегание привязанности — нежелание формировать близкие личные отношения, — по-видимому, влияет на фантазии о прошлых партнерах. Среди склонных к избеганию привязанности участников свободные сообщали о большей ностальгии по прошлым партнерам, чем те, кто состоял в отношениях. Те же, кто предпочитал формировать более тесные связи, ностальгировали в равной степени и в отношениях, и без них.

"Люди, имеющие надежную привязанность (низкий уровень избегания, комфорт при близости), как правило, отмечали более сильную ностальгию по прошлому сексуальному опыту, когда они сообщали о более низком уровне сексуального удовлетворения или удовлетворенности в отношениях. Это означает, что люди могут использовать такие воспоминания, чтобы пережить времена, когда они не получают достаточного удовлетворения", — объясняет Мьюз.

Затем исследователи повторили опрос с участием еще 378 человек, а также 98 пар, которые на протяжении месяца вели дневник, где фиксировали свои фантазии. Результаты оказались схожими — фантазии о прошлых партнерах были более распространены, когда участники не имели постоянных партнеров или были недовольны качеством близости, особенно это касалось людей, не стремящихся к формированию тесной связи.

Такие фантазии, по всей видимости, позволяют компенсировать те или иные эмоции, поясняют исследователи. Однако в долгосрочной перспективе это не приносит выгоды — последующий опрос тех, кто вел дневник, показал, что спустя три месяца их удовлетворенность отношениями снизилась еще сильнее. "Таким образом, если люди постоянно испытывают ностальгию по сексуальным партнерам из прошлого, это может иметь негативные последствия, по крайней мере, для чувств, связанных с текущими отношениями", — говорит Мьюз.

Она отмечает, что предаваться ностальгии по прошлым партнерам люди могут в двух случаях. В первом это происходит само собой — из-за нехватки положительных впечатлений в текущих отношениях. Такие воспоминания могут заставить людей чувствовать себя еще хуже на фоне сравнения приятных моментов из прошлого с нынешними отношениями, которые не приносят столько удовольствия.

Однако если людей к этим воспоминаниям подталкивают (например, задавая вопросы в ходе исследования), эффект может быть обратным, полагает Мьюз. Если человек удовлетворен текущими отношениями, размышление о прошлом опыте может принести позитивные эмоции и способствовать оптимистичному настрою. В этом случае ностальгия по бывшим остается лишь приятным воспоминанием, а не попыткой закрыться от проблем в нынешних отношениях.